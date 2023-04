La Waterpolo Bari batte in trasferta (10 a 3) Aquademia e si riporta al terzo posto

Servivano conferme e sono arrivate. La Waterpolo Bari dà continuità dopo la vittoria importante contro la seconda Villa York e vince nettamente per 10 a 3 ad Anzio, contro Aquademia. La 14esima giornata nella serie B (girone 3) di pallanuoto maschile vede i ragazzi allenati da Paolo Baiardini recuperare punti sulle dirette concorrenti, salire a quota 25 e superare proprio Villa York battuta dalla seconda San Mauro. I campani distano ora tre punti, mentre la capolista Nuoto 2000 Napoli viaggia a quota 31. Con gli scontri diretti ancora da giocare la corsa play off resta quindi ancora apertissima. Capitan Gigi Foglio e compagni hanno così dimostrato, in trasferta, contro una buona formazione che viaggiava a ridosso delle prime, di aver superato il momento di crisi che ha prodotto quattro sconfitte consecutive. Le premsse per una buona prestazione c'erano tutte e così è stato. I biancorossi hanno condotto la gara fin da subito, portandosi prima sul 2 a 0 e poi sul 4 a 1 nella seconda frazione, fino al 5 a 2 al cambio di campo. Sugli scudi Davide Lamacchia autore di cinque delle dieci reti biancorosse di giornata. Nella seconda parte dell'incontro la Waterpolo Bari ha prima contenuto il ritorno degli avversari, con la terza frazione terminata senza reti, per poi prendere il largo nell'ultimo tempo, fino al massimo vantaggio di sette reti e il 10 a 3 finale.

“C'è sicuramente soddisfazione – spiega a fine incontro Baiardini - per una partita sempre in controllo, dominata su tutti i fronti. È il giusto premio per i ragazzi e l'intero staff. Insieme abbiamo c capito e corretto gli errori delle scorse partite. Dobbiamo continuare tutti con questa intensità, disciplina e lucidità mentale. Ci aspettano le ultime quattro partite da giocare e solo con l'approccio avuto oggi possiamo continuare a credere in qualcosa di positivo. Proprio nell'ottica del non smettere di migliorarci sempre più, con la società abbiamo organizzato un allenamento collegiale a Pescara, sfruttando il weekend di Pasqua per giocare e confrontarci il più possibile continuando così a costruire la nostra determinazione”.

Il campionato infatti si ferma per l'ultima pausa, quella pasquale. Giovedì la squadra parte per Pescara per l'allenamento collegiale fino a sabato prossimo. Il 15 aprile si riparte con la sfida casalinga contro gli ultimi in classifica della Fiorillo Academy.



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

14° GIORNATA

Sabato 1 aprile (ore 14)

Aquademia - Waterpolo Bari 3 – 10 (1-2, 1-3, 0-0, 1-5)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2 (2), Simone 3, Lamacchia D. 4 (5), De Santis 5 (1), Battista 6 (1), Bellino 7, Moretti 8 (1), Cafagno 9, Sifanno 10, Cianciaruso 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini