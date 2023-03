La Waterpolo Bari in trasferta col Club Acquatico Pescara: prima giornata di ritorno, riprende la marcia per difendere il primato

La Waterpolo Bari riprende la marcia in campionato e, dopo il giro di boa, affronta in trasferta per la prima giornata di ritorno (domani sabato 4 marzo alle 17.30) del campionato i serie B maschile di pallanuoto (girone 3) il Club Acquatico Pescara, già battuto all'andata per 11 a 5. I ragazzi allenati da Paolo Baiardini proveranno a riscattare la sconfitta, se pur di misura, maturata nella sfida di vertice quindici giorni fa contro Nuoto 2000 Napoli e a conservare il primo posto in classifica in condominio a quota 19 punti con i partenopei e gli altri campani del San Mauro. Un turno che si presenta favorevole ai biancorossi, perché nella mitica piscina Scandone del capoluogo campano si giocherà subito dopo proprio la sfida tra le altre due compagini al primo posto, le uniche del resto finora in grado di riuscire a battere i Reds. Riparte quindi il campionato con la prima di ritorno dopo un girone di andata nel quale comunque la Waterpolo Bari è andata oltre le più rosee aspetative. Per capitan Gigi Foglio e compagni, gruppo giovanissimo composto da molti dei Campioni d'Italia under 18, dopo la salvezza sofferta dello scorso anno puntano a conquistare i play off, in un torneo che rappresenta un test di maturità, di consapevolezza e ulteriore crescita. Gli abruzzesi, intanto, avversari di domani, sono squadra in ripresa, capace comunque di conquistare 11 punti in classifica utili alla lotta per non retocedere. Squadra in grado di dare filo da torcere agli avversari di turno tra le mura del proprio impianto, proverà a vendicare la netta sconfitta all'esordio del torneo. Per i ragazzi di Baiardini non è stata comunque una settimana semplice per via degli strascichi dovuti a un'influenza che ha coinvolto parte della rosa. “La settimana è andata così così – conferma l'allenatore - solo da mercoledì abbiamo recuperato quasi tutti dal virus esantematico che ci ha colpito la settimana scorsa nella quale, per fortuna, non c'erano partite. Manca ancora solo Sifanno. Andiamo ad affrontare il Club Aquatico, una squadra in salute, che in casa ha raccolto 7 dei suoi 8 punti e dove, nell'impianto delle Naiadi, comunque hanno avuto difficoltà tutte le squadre. Noi dobbiamo riprendere il ritmo partita dopo la sosta e le assenze, ma andiamo con l'idea di fare bene e dare il nostro meglio certificando così la nostra posizione in classifica”. Salvo quindi l'assenza di Sifanno il tredici dovrebbe essere quello dell'ultima partita del girone di andata contro Nuoto 2000 Napoli. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE 10° GIORNATA Sabato 3 marzo ore 17.30 Club Acquatico Pescara - Waterpolo Bari Piscine Naiadi Pescara Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4 , De Santis 5 , Battista 6, Lamacchia A.7, Moretti 8, Cafagno 9, Lamacchia A. 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini