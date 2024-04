La Waterpolo Bari perde (8 a 10) in trasferta contro Villa York ma resta prima a una giornata dal termine

Una sconfitta che brucia ma che non compromette il cammino e l'obiettivo del primato. La Waterpolo Bari perde la sfida del Foro Italico contro i capitolini del Villa York 8 a 10 che si avvicinano così di una sola lunghezza alla capolista a una giornata dal termine della stagione regolare del girone 3 della serie B di pallanuoto.

I biancorossi allenati da Paolo Baiardini restano primi a quota 39 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla stessa Villa York e un secondo match ball a disposizione per chiudere da leader il torneo, con la sfida di sabato prossimo in casa contro Aquademia ultima in classifica a quota sette punti.

Una partita tiratissima quella del Foro Italico che ha visto capitan Gigi Foglio e compagni duellare con personalità nel testa a testa lungo tutti e quattro le frazioni, quasi sempre in posizione di vantaggio, arrivato sul più due nel primo e secondo quarto. Bravi i padroni di casa a non mollare e a sfruttare ogni minimo errore dei biancorossi. Una tenacia che li ha portati a impattare sul 6 a 6 nella terza frazione e a controbattere al nuovo vantaggio siglato da Sifanno a inizio quarto tempo. Il braccio di ferro è proseguito lungo gli ultimi minuti, con i romani in grado di portarsi sull'8 a 7 a 4' e 47” dalla sirena finale e i biancorossi bravi a rispondere col gol del capitano dell'8 a 8 a poco più di tre minuti dalla fine. Concitati gli ultimi frangenti che hanno visto il sorpasso dei padroni di casa a 1' e 23” dalla fine e il definitivo 10 a 8 a 24”.

Due le reti di giornata di Daniele De Santis, una a testa per Gigi Foglio, Davide Lamacchia, Daniele Di Pasquale, Francesco Sifanno, Andrea Lamacchia e Mattia Volpe.

Baiardini prova così a caricare i suoi. “È stata una partita come ci aspettavamo – spiega l'allenatore a fine partita - con una squadra ben messa in acqua e sicura dei propri mezzi alla quale faccio i miei complimenti perché ha saputo sfruttare ogni nostra disattenzione e ingenuità. La partita ha detto che non eravamo pronti ancora a vincere il titolo e proveremo a farlo sabato. Come avevo dichiarato, non dovevamo pensare ai possibili risultati e giocare come consuetudine, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo fatti schiacciare dai pensieri e lentamente usciti dalla partita alle prime problematiche. Ben venga ora questa situazione per farci trovare più pronti ai playoff. Siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di imparare dai propri errori e giocare di più con la pressione del risultato”.

La Waterpolo Bari torna in acqua sabato 4 maggio alle 16.30 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove gioca le partite interne per indisponibilità dello Stadio del Nuoto, per l'ultima di campionato contro Aquademia prima delle sfide playoff.