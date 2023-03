La Waterpolo Bari prova a riscattarsi nella sfida casalinga contro Villa York seconda in classifica 

L'obiettivo è riscattare subito le quattro sconfitte consecutive e riagganciare la zona play off. L'occasione è quella giusta per testare l'uscita dalla mini crisi contro Villa York, seconda in classifica e compagine in crescita. La Waterpolo Bari affronta domani sabato 25 marzo (ore 16.30) la 13esima giornata di serie B maschile di pallanuoto (girone 3). Lo fa in casa nell'impianto della Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere contro la compagine capitolina, battuta all'andata, che vive però un momento diametralmente opposto ai biancorossi. I ragazzi allenati da Paolo Baiardini proveranno a riprendere la marcia smarrita lungo il giro di boa che li vedeva ancora capolisti del torneo. Dopo la sconfitta di misura nello scontro al vertice con Nuoto Napoli 2000, capitan Gigi Foglio e compagni hanno subito un contraccolpo che li ha portati (anche a causa di infortuni e defezioni dovute ad attacchi influenzali nel tredici) a perdere altre tre sfide. L'ultima sabato scorso, altro scontro diretto, con Basilicata Nuoto 2000. Sconfitta amara perché di misura e maturata nel'ultimo minuto di gioco, che vedeva i Reds avanti di uno dopo una spettacolare rimonta. Ora sta ai biancorossi trasformare quell'amaro in ingredietnte utile per risalire la china.

“La settimana è andata bene - spiega Baiardini - i ragazzi si sono allenati con serietà e impegno,che non manca mai. Abbiamo lavorato con tutto lo staff per riprendere quella condizione mentale di spensieratezza e convinzione che avevamo prima di questo mese che dal punto di vista dei risultati ci ha visto perderne quattro di fila. Sapvamo a inizio anno con una squadra così giovane che il difficile srebbe stato avere una linea costante di crescita e non ondulatoria. In un campionato così equilibrato ogni sabato può esserci una sorpresa. Domani – aggiunge l'allenatore nello staff della nazionale - affronteremo il Villa York, squadra seconda in classifica, e ci aspetterà una partita impegnativa dal punto di vista sia natatorio che tattico. Non sarà la partita dell'andata ma siamo fiduciosi del lavoro, dobbiamo solo riprendere un po' di fiducia nei nostri mezzi, che purtroppo con una squadra così giovane può essere l'elemento più volubile”.

Per la sfida che la Waterpolo giocherà in casa nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ormai nota indisponibilità dello Stadio del Nuoto saranno tutti a disposizione.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

13° GIORNATA

Sabato 18 marzo (ore 16.30)

Waterpolo Bari – Villa York

Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4, De Santis 5, Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Lamacchia A. 11, Cianciaruso12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini