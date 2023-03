La Waterpolo Bari punta a rimanere in scia play off nella difficile trasferta di Anzio contro Aquademia

La Waterpolo Bari proverà a dare continuità dopo la vittoria importante di sabato scorso contro la seconda in classifica Villa York E proverà a farlo in questa 14esima giornata nella serie B (girone 3) di pallanuoto maschile nella sfida di Anzio contro Aquademia, squadra a 19 punti a ridosso della griglia play off. La partita si gioca domani sabato 1 aprile (ore 14). I ragazzi allenati da Paolo Baiardini a quota 22 hanno agganciato Basilicata Nuoto 2000 e si sono portati a due punti dal terzo posto occupato proprio da Villa York. La seconda San Mauro dista tre punti e con gli scontri diretti ancora da giocare la corsa play off resta ancora aperta. Capitan Gigi Foglio e compagni dovranno comunque dimostrare in questa trasferta di aver superato il momento di crisi che ha prodotto quattro sconfitte consecutive. Le premesse per una buona prestazione ci sono tutte come confermano le parole dell'allenatore.

“La settimana è andata bene - spiega Baiardini – affrontata con uno spirito rinfrancato dai tre punti di sabato scorso, i ragazzi si sono allenati al meglio. Qualche assenza tra impegni scolastici e universitari. La partita ad Anzio con l'Aquademia non sarà facile. Oltre al lungo viaggio ci aspetta una squadra che non ha fatto mai male in tutto il campionato. Ha avuto solo qualche pareggio di più, infatti ha meno sconfitte di noi nonostante sia 3 punti sotto. È una squadra che in casa ha battuto anche la capolista Napoli Nuoto 2000. È sicuramente una squadra che ci metterà in difficoltà e farà di tutto per riuscirci. Noi dovremo essere bravi a portare la partita dalla nostra con il gioco e la pazienza”.

Il tredici dovrebbe essere confermato, i la formazione che sabato scorso è tornata alla vittoria.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

14° GIORNATA

Sabato 1 aprile (ore 14)

Aquademia - Waterpolo Bari

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4, De Santis 5, Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10 , Lamacchia A. 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini