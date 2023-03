La Waterpolo Bari si riscatta nella sfida casalinga contro la seconda Villa York e torna in scia play off

Missione compiuta. La Waterpolo Bari ha cercato e trovato il riscatto nella 13esima giornata nella serie B (girone 3) di pallanuoto maschile e ha battuto per 9 a 8 la seconda in classifica Villa York, restando così in scia del treno play off allontanatosi dopo le quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro partite. Segnali importanti di ripresa dalla crisi di gioco e risultati dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini che confermano i progressi già visti nella sfida persa negli ultimi secondi contro Basilicata Nuoto nello scorso turno. I biancorossi salgono così a quota 22 e riaprono il discorso play off, portandosi a soli due punti dai laziali, contro i quali nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove Gigi Foglio e compagni disputano le partite casalinghe per l'indisponibilità dello Stadio del Nuoto, si è assistito a una partita combattuta, vinta con forza nell'ultima frazione. Sugli scudi proprio il capitano, autore di quattro reti che hanno trascinato la squadra verso una vittoria fondamentale per riaccendere le speranze play off. Nelle prime tre frazioni c'è stato un vero e proprio testa a testa, con ribaltamenti di fronte continui così come i pareggi e vantaggi dell'una e l'altra squadra. L'ultimo quarto si è aperto così sul 6 a 6 e ha visto nei primi due minuti concretizzarsi lo strappo decisivo biancorosso, con le reti proprio di Foglio, Sifanno e Moretti, che hanno scavato un solco utile a tenere a distanza i quotati avversari e il loro ritorno fino al 9 a 8 finale, ottenuto comunque lottando palla su palla e resistendo agli assalti dei laziali negli ultimi quattro minuti. A conferma della buona prestazione le parole di Baiardini a fine incontro.

“Partita giocata bene dai ragazzi – spiega l'allenatore – attenti, coesi e determinati. Era importante fare punti e ci siamo riusciti. Siamo usciti da questo mese terribile da squadra e con l'umiltà del lavoro. Questi tre punti ci danno morale e ne avevamo bisogno.



I ragazzi hanno ribattuto punto su punto nella prima parte della partita tenendo alta la concentrazione fino ad arrivare ad un punteggio di 9-6 che ci ha consentito di controllare il rientro degli avversari”.Prossima sfida per i biancorossi la trasferta contro Aquademia che, visti gli scontri diretti in programma, può determinare il ritorno appieno nella griglia play off.