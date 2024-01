La Waterpolo Bari travolge in trasferta Libertas Roma Eur (10 a 4): la capolista Pescara è a un solo punto

La Waterpolo Bari ritorna a vincere e lo fa in maniera travolgente, battendo a domicilio Libertas Roma Eur per 10 a 4 nella nella sesta giornata della serie B nazionale di pallanuoto (girone 3). Un risultato largo e convincente che, grazie alla concomitante sconfitta della capolista Pescara Nuoto e Pallanuoto, permette ai ragazzi allenati da Paolo Baiardini (sabato scorso assente per impegni con la Nazionale maggiore) di portarsi a una sola lunghezza dagli abruzzesi, avversari nel big match casalingo di sabato prossimo. I pescaresi hanno infatti perso la sfida con un'altra squadra capitolina, quella di Villa York, aprendo di fatto alla possibilità del sorpasso da parte di capitan Gigi Foglio e compagni nell'attesissimo appuntamento di sabato prossimo che si giocherà nella piscina comunale di Santa Mari Capua Vetere, dove le calottine biancorosse disputano le loro partite casalinghe per l'indisponibilità dello Stadio del Nuoto.

Tornando alla sfida vinta nel centro sportivo Le Cupole di Acilia, la Waterpolo Bari ha disputato un incontro non perfetto ma ricco di buone cosa soprattutto in fase di attacco e in maniera alternata in difesa, tanto da concretizzare già uno strappo nelle due prime frazioni, chiuse sul più quattro ma sfiorando anche il più cinque. Qualche errore tecnico e ingenuità in difesa ha fatto sì che i padroni di casa si rifacessero sotto nel terzo tempo ma poi i biancorossi hanno ripreso a nuotare forte e a incrementare il solco che li divideva dagli avversari, fino al più sei finale, che non lascia molto spazio a dubbi sulla forza della squadra barese. Una consapevolezza già acquisita dallo scorso anno con la conquista dei play off e consolidata nel corso di questa prima parte della nuova stagione, che vede i giovani (quasi tutti sotto i 19 anni) cresciuti nel vivaio Waterpolo ancora imbattuti e ora pronti a giocarsi la testa della classifica. A segno nell'incontro Luca Bellino e il vice capitano Alessandro Battista con tre reti, Gigi Foglio con due e una a testa per Adriano Armenise e Andrea Lamacchia.



“Siamo soddisfatti – commenta a fine partita il capitano Foglio - perché fin dall'approccio abbiamo importo gioco e ritmo e potevamo già chiudere la prima metà dell'incontro sul più cinque. Poi abbiamo commesso qualche ingenuità in difesa ma siamo stati capaci di non disunirci, rimanere concentrati e contenere il ritorno degli avversari. Anche in difesa siamo tornati a giocare bene. Una prestazione che ora ci permette di poter affrontare la sfida di sabato prossimo al meglio, sapendo di avere difronte un avversario forte ma con la consapevolezza di poter provare a conquistare la prima posizione. Ci alleneremo carichi e concentrati per l'obiettivo che abbiamo davanti in questa settimana”.In vasca per gli allenamenti è già tornato Paolo Baiardini pronto a guidare i suoi per la sfida contro Pescara che si giocherà alle 15 di sabato 3 febbraio.