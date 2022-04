Latina-Bari 0-1: Antenucci decide la sfida del Francioni, galletti promossi in Serie B

Il Bari torna in Serie B dopo quattro stagioni di assenza. Vittoriosi sul campo del Latina grazie a un gol siglato da Mirco Antenucci, i biancorossi - a cui bastava un solo punto per avere l'aritmatica certezza della promozione - riabbracciano il campionato cadetto con tre giornate d'anticipo.

Il ritorno nel campionato sfuggito a seguito del drammatico fallimento dell'estate 2018, per i galletti arriva al termine di una cavalcata trionfale che li ha visti in testa per quasi tutto l'intero campionato e dopo aver tenuto a debita distanza avversarie come Catanzaro e Avellino. Tornando alla gara del Francioni, nonostante una miglior partenza del Latina, la squadra di Michele Mignani è riuscita a sbloccare il match a metà del primo tempo grazie a Mirco Antenucci. Il bomber biancorosso, passata la mezz'ora ha poi sbagliato un calcio di rigore, per fortuna senza conseguenze. La squadra biancorossa, infatti, è riuscita con ordine a difendere il vantaggio, sfiorando più volte il raddoppio. Nel prossimo turno i galletti avranno la possibilità di festeggiare in casa nel match con l'Avellino.

VIDEO: L'ESULTANZA DEI TIFOSI AL SAN NICOLA AL GOL DI ANTENUCCI

Latina-Bari: la cronaca

Nel Bari tornano titolari Frattali e Pucino, Celiento sostituisce Terranova al centro della difesa, mentre dietro le punte, Mignani sceglie Citro e non Galano. Parte meglio il Latina, stabilmente nella metà campo biancorossa nei primi minuti dell'incontro. Al 5' tentativo di Sane a botta sicura, Maiello in scivolata mura la conclusione dell'avversario che ci riprova sulla ribattuta ma trova la parata di Frattali. Il Bari passa in vantaggio al 23': Antenucci avvia l'azione, la sfera arriva a Ricci che va sul fondo da sinistra e crossa, la sfera torna sui piedi del 7 biancorosso che conclude e con l'aiuto di una deviazione di Celli beffa Tonti per il momentaneo 0-1. Esplode la gioia dei 2000 tifosi baresi sugli spalti del Francioni. Al 35' il Bari ha l'occasione per mettere ulteriormente in discesa l'incontro, beneficiando di un calcio di rigore concesso per fallo di Tonti su Antenucci, lanciato a rete con un passaggio in profondità da Pucino. Nessuna protesta da parte dei pontini per la decisione del direttore di gara. Dal dischetto si presenta il bomber molisano che incrocia forte con il destro ma trova la risposta di Tonti che fa sua la sfera negandogli doppietta e raddoppio. Secondo rigore sbagliato in stagione dall'attaccante biancorosso. Il primo tempo termina senza ulteriori acuti dopo un minuto di recupero: squadre al riposo coi galletti in vantaggio di una rete.

Nessun cambio durante l'intervallo e Latina che torna in campo aggressivo sulla scorta di come era partito nel primo tempo. Al 53' tentativo dai 20 metri di Antenucci, tiro largo di poco alla destra di Tonti. Qualche minuto più tardi Citro dal fondo serve Cheddira che batte di prima intenzione appostato nei pressi dell'area piccola ma non inquadra lo specchio calciando alto. Premono i biancorossi, ancora al tiro al 58' con D'Errico, scivola al momento della battuta il 14, Tonti se la cava con qualche affanno. Primi cambi nel Bari scoccata l'ora di gioco: fuori Cheddira e D'Errico, dentro Simeri e Scavone. A un quarto d'ora dalla fine Misuraca e Mallamo prendono il posto di Maita e Citro. Al 79' prova a farsi vedere il Latina con un tentativo in acrobazia di De Santis, para Frattali. Al 90' ancora pericolosi i pontini: sponda di Jefferson per Carletti che da pochi passi prova a girarla in porta ma non inquadra lo specchio per poco. Nei minuti di recupero incontenibile la gioia della panchina biancorossa, sospinta anche dai tantissimi tifosi sulle gradinate del Francioni.

Latina-Bari 0-1: il tabellino

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni (85' Rossi), Tessiore, Amadio, Barberini (75' Atiagli), Ercolano (59' Teraschi); Jefferson, Sane (59' Carletti). A disp.: Cardinali, Ciammaruconi, Sarzi Puttini, Mascia, Palermo, D’Aloia. All. Di Donato.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Celiento (88' Terranova), Di Cesare, Ricci; Maita (74' Misuraca), Maiello, D’Errico (60' Scavone); Citro (74' Mallamo); Antenucci, Cheddira (60' Simeri). A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Galano, Mazzotta, Belli, Terranova, Paponi. All. Mignani.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Dicosta - Nasti

IV: Iannello

Marcatori: 23' Antenucci (B)

Note - ammoniti D'Errico, Frattali (B). Al 36' Antenucci (B)fallisce un calcio di rigore. Recupero: 1' pt, 4' st.