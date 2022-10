Strade del centro di Bari piene di runner per la mezza maratona. Lo spettacolo della corsa tra lungomare e bellezze cittadine

In tantissimi hanno preso parte, questa mattina, alla Ganten Bari21 Half Marathon, la mezza maratona che ha visto i corridori percorrere le vie del centro cittadino. Tre i percorsi allestiti dagli organizzatori, tra cui le competitive su 21 e 10 km e la 5 km per tutte le andature.

Dopo la partenza in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele a due passi dalla Prefettura e di fronte al magnifico Teatro Piccinni, i podisti, si sono diretti verso il quartiere della Fiera del Levante e di San Cataldo, toccando luoghi rappresentativi come lo storico Stadio della Vittoria e il Faro di San Cataldo. Poi tutti di rientro verso Bari Vecchia e il suggestivo Lungomare, per una mattina dedicato soltanto ai runner, prima di tagliare il traguardo posto sulla stessa linea del via su corso Vittorio Emanuele.

I corridori sono accorsi in numeri record ricalcando l'edizione di tre anni fa. Rappresentate tutte le province pugliesi ma vi sono stati numerosi podisti da Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Abruzzo, Lazio e Sicilia e anche oltre confine: al via, si sono presentati atleti di Belgio, Brasile, Ucraina, Francia, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Qatar e Cina.