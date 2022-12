Cintura nera a 13 anni, la barese Marta Flavia Mongelli entra nella storia dell'Aikido

Uno straordinario talento precoce, capace di conquistare la cintura nera di Aikido a soli 13 anni. La giovanissima Marta Flavia Mongelli ha superato, a Bari, gli esami per ottenere il riconoscimento destinato ai maestri dell'arte marziale giapponese volta alla sola autodifesa.

L'impresa della 13enne è stata celebrata non solo dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyhoan Simmi, ma anche dall'intera comunità barese: al termine degli esami, infatti, il presidente del Consiglio Comunale, Michelangelo Cavone, ha consegnato alla giovane aikidoka una targa a nome della città di Bari quale più giovane atleta Italiana a raggiungere il grado Shodan.

Marta Flavia Mongelli è stata più forte anche dei regolamenti federali che richiedono l'età minima di 16 anni per sostenere l'esame di cintura nera. La giovane atleta dovrà quindi attendere 3 anni per poter sfoggiare il suo titolo, ma il suo nome è già entrato di diritto nella storia dell'Aikido in Italia.