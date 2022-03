Virtus Mola, altro pareggio: 1-1 sul campo del Massafra

Squadra in casa

Secondo pareggio consecutivo per la Virtus Mola, per altro di nuovo per 1-1. Allo stadio De Bellis di Castellaneta i biancazzurri hanno portato a casa un punto utile a coltivare le ambizioni di salvezza. Di Camassa la rete dei giallorossi al 23' mentre gli ospiti hanno pareggiato i conti al 50' con Saani. La Virtus Mola resta al penultimo posto a quota 16 punti.