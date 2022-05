Massimo Stano conquista il titolo italiano 20 km di marcia: il campione olimpico vince nella sua Puglia

Massimo Stano vince il titolo italiano dei 20 km di marcia, mettendo a segno un'altra vittoria, questa volta proprio nella sua Puglia. Il campione olimpico di Tokyo, infatti, ha sbaragliato gli avversari nel corso della competizione ad Alberobello, attaccando negli ultimi tre chilometri per conquistare il titolo con il tempo di 1h21:21.

L'atleta pugliese ha completato così nel migliore dei modi il doppio test di impegni ravvicinati, otto giorni dopo il successo di Dudince, in Slovacchia, dove con 2h29:09 sui 35 km ha ottenuto ampiamente lo standard per i Mondiali di luglio a Eugene. Nella specialità che invece lo vedrà impegnato agli Europei di Monaco di Baviera in agosto, si aggiudica il terzo tricolore della carriera su questa distanza.

"È stata molto divertente - sorride Stano - anche se più dura rispetto a una settimana fa. Ci tenevo tantissimo a vincere nella mia terra, da campione olimpico, su un percorso meraviglioso. Nelle gambe sentivo la 35 km di sabato scorso e allora ho scelto di partire tranquillo. Una verifica importante per valutare il recupero nell'arco di una settimana e quindi la possibilità di doppiare ai Mondiali del prossimo anno, quelli del 2023 a Budapest".