"Maxischermo in piazza per seguire Latina-Bari": la richiesta dei tifosi al sindaco in attesa della promozione in serie B

Alla promozione matematica del Bari potrebbero mancare pochissimi giorni e i tifosi baresi - dopo il deludente pareggio in casa con la Fidelis Andria - tengono lo champagne in ghiacciaia in vista della trasferta di Latina di domenica. Non tutti potranno però partecipare alla partita, essendo il settore ospiti aperto solo a circa 1500 tifosi, perciò dalle tifoserie è arrivata a gran voce la richiesta di un maxischermo per seguire in piazza la sfida che potrebbe sancire il passaggio dei biancorossi in serie C.

Richiesta diretta al sindaco di Bari, Antonio Decaro, di cui si è fatto portavoce anche Fabio Romito, consigliere comunale in quota Lega: "Ho chiesto al Sindaco di predisporre l’allestimento di un maxi schermo - spiega - o più di uno in diversi punti della Città, per consentire ai baresi di guardare insieme la prossima partita di campionato che si disputerà a Latina. Assicurando distanziamento e ogni precauzione penso possa essere un bellissimo modo per ricompensare Bari di tanti anni di delusioni e fallimenti sportivi". Ancora nessuna replica ufficiale è arrivata da Palazzo di città riguardo la richiesta: l'amministrazione sta probabilmente valutando il rischio di assembramenti in un periodo in cui la curva dei contagi Covid è tornata a salire anche nella provincia. Se dal primo cittadino dovesse arrivare l'ok, di certo in molti saranno felici di questo 'strappo alla regola'.