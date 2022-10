I fratelli Quaranta dal Barion al titolo iridato: trionfo al Mondiale Beach Sprint di Canottaggio in Galles

L’Italia del canottaggio sul tetto del mondo con il Canottieri Barion di Bari. Titolo iridato per Michelangelo ed Alessandra Quaranta, rispettivamente 18 e 16 anni, che trionfano ai mondiale di beach sprint disputato a Saundersfoot, in Galles. I due fratelli baresi si sono imposti sulla Spagna nella finale di doppio misto under 19, regalando una storica vittoria ai colori azzurri, il primo in questa specialità per la categoria.

Una tre giorni da campioni: prese le misure della competizione con un settimo posto ai time trial, percorso disputato a cronometro in solitaria, il duo Quaranta si è esaltato nei turni ad eliminazione diretta. Prima il successo sul Giappone nel recupero testa a testa del venerdì, quindi una domenica indimenticabile con emozioni e vittorie a ripetizione. Ai quarti l’affermazione contro i padroni di casa della Gran Bretagna, quindi la qualificazione ai danni degli Stati Uniti in semifinale e infine tripudio e gioia incontenibile al termine della finalissima vinta contro la Spagna.