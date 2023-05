Missione compiuta, la Femminile Molfetta conquista la salvezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un pomeriggio vietato ai deboli di cuore, una partita folle con l’epilogo più dolce possibile: la Femminile Molfetta supera 3-2 il Pelletterie e centra così la salvezza in Serie A. Le biancorosse partono subito forte, colpendo una traversa in avvio e sfiorando a più riprese il gol del vantaggio. L’1-0 si materializza al decimo minuto: Giuliano è brava a lavorare un pallone spalle alla porta, poi si gira e fulmina il portiere toscano con il sinistro. Sull’onda emotiva del gol, le biancorosse continuano a produrre occasioni, ma Pucci si supera e al riposo si va sull’1-0. Il secondo tempo segue il copione del primo, Bruninha e Caballero vanno vicine al bis, ma al 7’ è Ana Rivera a trovare il gol del pareggio. Passano tre minuti e Pasos alza un campanile che, complice un’indecisione della difesa biancorossa, termina beffardamente in rete per l’1-2. La reazione biancorossa è affidata ad un destro dalla distanza di Castro che sfiora il palo, poi Pucci è decisiva su Bruninha. A poco meno di cinque minuti dalla sirena finale, mister Diego Iessi si gioca la carta del portiere di movimento e al 17’07’’ la mossa paga: il giro-palla biancorosso crea spazio centralmente per Plevano che dalla distanza lascia partire un siluro che si insacca sotto la traversa, con il PalaPoli che impazzisce di gioia. Negli ultimi tre minuti la Femminile Molfetta continua a tenere in mano il pallino del gioco, non accontentandosi del pareggio che avrebbe comunque significato salvezza e ad un minuto dalla sirena finale una puntata di Bruninha beffa Pucci per il 3-2 finale che manda in delirio il PalaPoli. La Femminile Molfetta sale così a quota 27 punti in classifica e conquista la permanenza in Serie A al termine di un girone di ritorno magistrale, in cui ha conservato l’imbattibilità casalinga e conquistato 20 punti.