A Molfetta i Campionati Italiani assoluti di atletica: il pugliese Fortunato vince la 10 km di marcia. Sedici titoli in palio nella seconda giornata

Molfetta per tre giorni capitale dell'Atletica leggera italiana. Hanno preso il via ieri, nella cittadina del Barese, i Campionati Italiani Assoluti di atletica.

La manifestazione sportiva si è aperta nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio, con la marcia. A vincere la sfida dei 10 km femminile, sul circuito cittadino, è stata Valentina Trapletti, che ha nuovamente conquistato il tricolore, tagliando il traguardo con 44:27. Sul podio anche Federica Curiazzi (46:01) ed Eleonora Giorgi (46:25). La gara maschile ha visto invece il trionfo 'in casa' di Francesco Fortunato: l'atleta 28enne originario di Andria si è confermato tricolore il tempo di 39:50. Secondo Riccardo Orsoni (40:21), terzo Andrea Cosi (41:16). "Campione Italiano Assoluto, il titolo più bello di sempre nella mia terra! - scrive sui propri canali social Francesco Fortunato, celebrando la vittoria a Molfetta - Grazie a tutti, davvero è stata una bellissima festa e sentire il vostro sostegno mi rende orgoglioso. Ci vediamo tra 3 settimane a Budapest per sognare in grande ai Mondiali di atletica".

La seconda giornata di gare

I Campionati proseguono oggi allo stadio 'Cozzoli' di Molfetta: saranno 16 i titoli assegnati in questa seconda giornata. La mattinata, come riporta l'Ansa, sarà caratterizzata dalle prove multiple (decathlon e eptathlon), mentre dalle 15 prenderanno il vie le prime gare che assegnano titoli. La diretta tv è prevista, come si legge sui canali social della Fidal, su Atletica tv dalle 11 e su RaiSport dalle 19.30-22.

Tra i momenti più attesi ci sono le finali dei 100 metri, al femminile alle 21.10, al maschile alle 21.20 (batterie alle 19.48 e 19.58). Dopo i cinque successi consecutivi di Marcell Jacobs, ci sarà un nuovo campione italiano nella gara più veloce: Samuele Ceccarelli, come riporta sempre l'Ansa, parte da capolista stagionale con il suo doppio 10.13 di Firenze e Chorzow, sui blocchi anche Roberto Rigali sceso a 10.25 al Challenge. Al femminile prova a difendere il titolo Zaynab Dosso, appena rientrata con 11.30 a Madrid, un centesimo meglio dell'altra staffettista azzurra bronzo europeo di Monaco Anna Bongiorni. Sul rettilineo si assegnano anche i titoli degli ostacoli alti, con gli argenti europei U.23 Lorenzo Simonelli (110hs) ed Elena Carraro (100hs) in pole position, migliorati fino a 13.33 e 12.89. Attesa per i 5000 metri: fari sulla neo-primatista italiana Nadia Battocletti, 14:41.30 domenica scorsa a Londra in Diamond League, che incontrerà l'altra azzurra Ludovica Cavalli, mentre al maschile sarà in pista l'argento europeo U23 Francesco Guerra. In pedana si assegna la maglia tricolore del triplo maschile con la sfida tra il neo-primatista italiano Andy Diaz, l'argento europeo e quarto ai Mondiali Andrea Dallavalle, il quinto di Oregon22 Emmanuel Ihemeje e il vincitore degli Europei a squadre Tobia Bocchi, e al femminile il duello è tra l'argento europeo indoor Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. Nell'alto c'è la campionessa in carica e bronzo mondiale Elena Vallortigara, tra i salti anche gli uomini dell'asta, nel disco l'attenzione è rivolta alla primatista italiana Daisy Osakue, altri titoli dei lanci nel giavellotto maschile e femminile e nel martello uomini. Chiusura affidata alle staffette 4x100.