Monopoli-Bari, le pagelle: con Di Cesare non si passa, Antenucci e Montalto fermati da Menegatti

Soltanto un pari per il Bari nel derby giocato in casa del Monopoli. La formazione di Auteri si è dovuta accontentare di tornare a casa con un punto al termine di una partita molto combattuta in cui non sono mancate le occasioni. Nonostante il palo dei padroni di casa nel primo tempo, la difesa biancorossa ha tenuto bene e anche in avanti sono state creati ripetutamente i presupposti per far gol ma un Menegatti in grande serata si è opposto a tutti i tentativi più pericolosi di Antenucci e compagni.

I migliori Today

Di Cesare 6,5: Prova da vero leader difensivo per il capitano biancorosso che sfodera tutta la sua esperienza e puntualità nelle chiusure per limitare gli assalti degli attaccanti biancoverdi.

Antenucci 6: Sale in cattedra da metà ripresa in poi con un paio di conclusioni velenose, su una delle quali è particolarmente bravo Menegatti.

Maita 6,5: Perso subito il compagno di reparto Bianco, si fa carico della mediana biancorossa cercando di garantire ordine e dinamismo.

D'Ursi 6: Il più intraprendente dell'attacco biancorosso, in particolare nella prima parte di gara. Nella ripresa ci prova in un altro paio di circostanze ma Menegatti è sempre attento. Cala col passare dei minuti e viene sostituito.

Montalto 6: Ultimi venti minuti di gara a disposizione per l'ex Cremonese, vicino al gol nel recupero ma fermato dal paratutto Menegatti.

I peggiori Today

Citro 5: Auteri lo ha impiegato più perché Marras non era al meglio della condizione ma anche l'ex Frosinone aveva qualche problema e non è riuscito a incidere, giocando solo un tempo.

Sabbione 5 Gioca una partita attenta difensivamente, nel finale gli scappa il neo-entrato Guiebre ed è costretto a far fallo lasciando in 10 i suoi in un momento decisivo.

Lollo 5,5: Entra a freddo per l'infortunio di Bianco ma fatica ad integrarsi nelle geometrie di centrocampo.

Pagelle e tabellino di Monopoli-Bari 0-0

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti 7; Sales 7, Giosa 6,5, Nicoletti 6; Lombardo 6,5 (85' Guiebre), Piccinni 6,5, Giorno 6, Paolucci 6 (67' Vassallo 6), Zambataro 6; Montero 6 (70' Santoro), Marilungo 6 (67' Starita). A disp.: Pozzer, Oliveto, Basile, Arena, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli, Mercadante. All. Scienza (squalificato, in panchina Marasciulo) 6.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6, Sabbione 5, Di Cesare 6,5; Ciofani 6, Maita 6,5, Bianco sv (23' Lollo 5,5), D’Orazio 6 (80' Marras sv); Citro 5 (46' Candellone 6), Antenucci 6, D’Ursi 6 (68' Montalto 6). A disp.: Marfella, Liso, Perrotta, Minelli, Corsinelli, Semenzato, Hamlili. All. Auteri 6.

Arbitro: Feliciano di Teramo

Assistenti: Di Giacinto - Basile

IV: Pascarella

Note - ammoniti D'Orazio, Sabbione (B), Marilungo, Sales (M)