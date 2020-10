Monopoli-Bari 0-0: il Derby del Mare termina senza reti

Pareggio tra Monopoli e Bari nel derby della sesta giornata di Serie C: 0-0 al Veneziani, davanti ai 650 tifosi biancoverdi accorsi allo stadio per la prima gara della stagione aperta al pubblico.

Nonostante un match vivace con occasioni da entrambe le parti (anche un legno per i padroni di casa), nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. I galletti, che hanno faticato a imporre il proprio dominio contrariamente alle scorse uscite, hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Sabbione nel finale. Con questo risultato, tutto sommato giusto per quanto espresso in campo dalle due compagini, la squadra di Auteri viene superata in testa dalla Ternana, vittoriosa sul campo del Catania (prossimo avversario dei biancorossi, lunedì 26 al San Nicola) ma con una partita in più.

Monopoli-Bari, la cronaca

Avvio di gara vivace, il Bari si proietta in avanti al 6' si proietta in avanti con D'Ursi che prova a innescare Citro, l'attaccante biancorosso però si perde al momento del tiro. Risposta immediata del Monopoli con un tiro di Paolucci, lesto a rubar palla a Maita e a provare la conclusione dalla distanza, il tentativo però si spegne sul fondo. D'Ursi all'11' conclude nello specchio dopo una combinazione con il resto del tridente ma Menegatti fa sua la sfera. L'11 biancorosso è il più attivo e va di nuovo al tiro al 17' ma trova ancora una volta la risposta sicura dell'estremo difensore biancoverde. Premono i galletti con un altro tentativo di Ciofani, pallone fuori bersaglio. Padroni di casa a un passo dal vantaggio al 22' con una punizione di Lombardo dai 25 metri che impatta sul palo, si salva Frattali. Brivido per il Bari, che pochi istanti più tardi è costretto a rinunciare a Bianco per infortunio: al suo posto Lollo. Altra azione pericolosa dei gabbiani al 37' Marilungo trova l'imbucata in area per Paolucci, il 10 del Monopoli va al tiro ma non inquadra lo specchio sprecando una buona occasione. Continua a premere il Monopoli, ancora al tiro con Piccini da fuori area, reattivo Frattali. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Citro che Menegatti para senza affanni: 0-0 al termine della prima frazione, gara equilibrata.

Al rientro dagli spogliatoi, Auteri si gioca subito il secondo cambio: Candellone prende il posto di Citro. Il nuovo entrato ci prova subito al 53' assistito da Antenucci, pallone alto sopra la traversa. Ben più pericolosa la conclusione di D'Orazio, che dopo una buona azione personale conclude dal limite col destro, trovando la deviazione in corner di Menegatti. Squillo di Antenucci al 58': doppio dribbling del numero 7 e tiro secco dalla media distanza, grande riflesso di Menegatti che si salva in angolo. Insiste la formazione biancorossa: ci provano prima D'Ursi senza inquadrare lo specchio, poi Antenucci murato da Sales. Al 68' Auteri manda in campo Montalto per D'Ursi e circa dieci minuti più tardi anche Marras per D'Orazio, aumentando la trazione offensiva. All'85' Sabbione rimedia il secondo giallo per un fallo sul neo entrato Guiebre e lascia il Bari in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno i galletti non rinunciano ad attaccare e vanno al tiro con Maita ma Menegatti blocca. Il portiere biancoverde si supera qualche istante più tardi su un colpo di testa in tuffo di Montalto ben assistito da Marras, occasionissima per la squadra di Auteri, costretta ad accontentarsi del pareggio.

Il tabellino di Monopoli-Bari

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Giosa, Nicoletti; Lombardo (85' Guiebre), Piccinni, Giorno, Paolucci (67' Vassallo), Zambataro; Montero (70' Santoro), Marilungo (Starita). A disp.: Pozzer, Oliveto, Basile, Arena, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli, Mercadante. All. Scienza (squalificato, in panchina Marasciulo).

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Citro (46' Candellone), Antenucci, D’Ursi (68' Montalto). A disp.: Marfella, Liso, Perrotta, Minelli, Corsinelli, Semenzato, Hamlili. All. Auteri.

Arbitro: Feliciano di Teramo

Assistenti: Di Giacinto - Basile

IV: Pascarella

Marcatori:

Note - ammoniti D'Orazio, Sabbione (B), Marilungo, Sales (M)