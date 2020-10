Monopoli-Bari, le probabili formazioni: per il derby assenti in tre, Marras recupera

Undici giorni dopo l'ultima gara, vinta sul campo della Viterbese, il Bari si prepara a tornare in campo per un'altra trasferta, il derby in casa del Monopoli, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C.

Nella giornata in cui ha riposato poiché il calendario lo vedeva opposto al Trapani squalificato, il sodalizio biancorosso è stato raggiunto in testa alla classifica del Girone C da Teramo e Turris, mentre la Ternana nonostante una partita in più, è indietro di un punto a quota 9. Di slancio arrivano anche Avellino a 7 (che deve ancora recupeare una partita) e Catania a 6. Vincere al Veneziani per la squadra di Auteri diventa dunque molto importante per continuare la propria corsa verso il primo posto.

Come arriva il Monopoli

Giuseppe Scienza, allenatore dei gabbiani, è squalificato e dunque non sarà in panchina, al suo posto ci sarà il vice Marasciulo che non potrà contare sugli indisponibili Bastrini, Tazzer, Samele, Fusco e Mercadante. I biancoverdi dovrebbero schierarsi con il 3-5-2: Menegatti tra i pali, terzetto difensivo con Sales, Giosa e Nicoletti; sugli esterni Zambataro a destra, Guiebre a sinistra, in mezzo l'ex Piccinni, Giorno e Paolucci, con il duo d'attacco Starita-Marilungo.

Come arriva il Bari

Mister Auteri recupera Marras e convoca per la prima volta in stagione Zaccaria Hamlili, recentemente reintegrato. Assenti, ma sulla via del recupero (dovrebbero tornare a disposizione per Catania) Andreoni, De Risio e Simeri. Il tecnico dei biancorossi non dovrebbe riservare grosse sorprese di formazione. L'unico dubbio riguarda l'impiego dall'inizio di Marras, rientrato tra i convocati dopo aver lavorato a parte in settimana. Al suo posto, con Antenucci e D'Ursi, potrebbe esserciCandellone, in vantaggio su Citro e Montalto.

Monopoli-Bari, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Giosa, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Giorno, Paolucci, Guiebre; Starita, Marilungo. A disp: Pozzer, Oliveto, Basile, Arena, Lombardo, Vassallo, Arlotti, Santoro, Montero, Antonacci, Nina, Rimoli, Mercadante. All Scienza (squalificato, in panchina Marasciulo).

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disp: Marfella, Liso, Perrotta, Minelli, Corsinelli, Semenzato, Lollo, Hamlili, Candellone, Montalto, Citro. All. Auteri.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Di Giacinto - Basile

IV: Pascarella