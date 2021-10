Monopoli-Campobasso: ecco chi arbitrerà il match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C

Domenica 10 ottobre il Monopoli tornerà allo stadio Veneziani in vista dell'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C: l'avversario del match sarà il Campobasso (calcio d'inizio ore 17:30). Ad arbitrare l'incontro sarà Marco Ricci della sezione di Firenze, mentre sono stati designati come assistenti Giuseppe Licari della sezione di Marsala e Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido sarà il quarto uomo.

Questo il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

