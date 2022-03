Mercadante fa esultare il Monopoli: il Catanzaro cade al Veneziani

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Ancora una vittoria per il Monopoli, un successo di prestigio: i biancoverdi hanno messo in scena una bella prestazione battendo il Catanzaro secondo in classifica. Borrelli è andato subito a segno, al primo minuto, un gol seguito dal pareggio ospite di Biasci al 6'; un autentico botta e risposta, nel quale gli uomini guidati da Alberto Colombo hanno avuto la forza di andare di nuovo avanti grazie al rigore trasformato da Mercadante al 17'. Il Monopoli sale a quota 48 punti, occupando il quinto posto nella graduatoria.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite I propri canali ufficiali:

RETI: 1’ Borrelli, 17’ rig. Mercadante(M), 6’ Biasci (C)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Arena, Viteritti, Piccinni (86’ Langella), Vassallo (90’ Morrone), Bussaglia, Guiebre, Starita (82’ Grandolfo), Borrelli (90’ Rossi).

A disposizione: Guido, Pambianchi, D’Agostino, Nina, Natalucci, Novella, Quaini.

All. Colombo.

U.S. CATANZARO 1929 (3-5-2): Nocchi, De Santis, Fazio, Scognamillo, Bayeye (59’ Bjarkason), Verna (86’ Bombagi), Cinelli, Sounas (59’ Iemmello), Vandeputte, Biasci (75’ Carlini), Vazquez (75’ Cianci).

A disposizione: Romagnoli, Branduani, Tentardini, Welbeck, Gatti.

All. Vivarini.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso, Fabio Mattia Festa di Avellino.

Quarto ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: De Santis, Bjarkason, Scognamillo (C).

Espulsi: –

Note: 1210 spettatori, di cui 375 ospiti e 330 abbonati.

Angoli: 6-6.

Recupero: 0 ’ p.t., 4’ s.t.

Divisa nera per il Monopoli, bianca per il Catanzaro.