Monopoli-Crotone, Pancaro: "Dobbiamo giocare con spirito"

Sarà il Crotone il primo avversario del Monopoli in questo 2023 appena iniziato. I biancoverdi, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Taranto maturato prima della sosta, sono chiamati ad affrontare la seconda forza del girone C allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 17:30). Iniziare col piede giusto sarebbe fondamentale per dare una prima scossa alla classifica, in attesa anche delle prossime manovre di mercato; a presentare la partita è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "Quando si riparte ci sono sempre delle incognite. Ne abbiamo approfittato per lavorare bene, l'importante è riprendere da dove siamo rimasti mostrando lo spirito delle utlime partite. Il Crotone nel complesso è una squadra molto forte, sta facendo un campionato a parte assieme al Catanzaro. Ma noi ci siamo preparati e siamo pronti a fare la nostra partita. Dobbiamo ragionare sul fatto che gli obiettivi del gruppo vengono prima di quelli del singolo, penseremo partita dopo partita".

Su Paquale Giannotti ed Erasmo Mulè, i due nuovi acquisti in casa biancoverde: "Si sono presentati bene. Mulè è un braccetto difensivo di destra, mentre Giannotti è versatile e può ricoprire diverse posizioni, l'abbiamo preso per questo. Entrambi sono motivati e hanno entusiasmo, sono contento del loro arrivo".

Sulle condizioni della squadra: "L'infermeria si è un po' svuotata, anche se non del tutto. Sono out Bussaglia, Piarulli e Falbo. Pinto ha un piccolo fastidio fisico ed è da valutare".

Sulle possibili partenze in ottica mercato: "Fornasier e Montini sono in uscita, non saranno convocati".