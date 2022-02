Monopoli-Turris, le probabili formazioni: previsto un solo cambio tra i biancoverdi?

Serie C Girone C

Altro scontro diretto ad alta quota per il Monopoli che, dopo aver pareggiato 0-0 nel derby contro la Virtus Francavilla, ospiterà oggi la Turris quarta in classifica. I biancoverdi sono in scia positiva, visto che la striscia di risultati utili è giunta al momento a cinque partite; domenica scorsa invece i campani hanno battuto allo stadio Liguori la Vibonese per 2-0. Un vero e proprio esame, per entrambe le compagini

Per questa gara il tecnico Alberto Colombo dovrà rinunciare a Basile, Hamlili e Fornasier. Previsto il solito 3-5-2, con Mercadante, assente per un problema fisico contro la Virtus Francavilla, che potrebbe riprendere il suo posto in difesa accanto a Bizzotto e Arena. Anche se non è da escludere un impiego del neo-arrivato Pambianchi Per il resto Viteritti e Guiebre occuperanno le fasce (rispettivamente a destra e a sinistra), mentre in mezzo spazio ancora a Langella. Starita e Grandolfo comporranno il tandem offensivo.

Bruno Caneo invece non avrà a disposizione Santaniello, Finardi, Loreto, D'Oriano, Lame e lo squalificato Esempio. La formazione campana scenderà in campo col 3-4-3: Perina in porta, difesa formata da Sbraga, Manzi e Di Nunzio; a centrocampo possibile maglia dal primo minuto per Franco al fianco di Tascone. In avanti Pavone e Leonetti sugli esterni a supportare il centravanti Longo

Monopoli-Turris, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo,Guiebre; Starita, Grandolfo. All.Colombo.

TURRIS (3-4-3): Perina; Sbraga, Manzi, Di Nunzio; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Pavone, Longo, Leonetti. All. Caneo.