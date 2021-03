Nel giorno del decreto e della zona rossa doppietta del barese Rogandelli per la Kickboxing a Potenza e prossimo appuntamento domenica a Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nelle ore in cui il nuovo decreto legge impone la zona rossa per la maggior parte dell'Italia a causa del COVID-19, la FEDERKOMBAT, federazione riconosciuta dal CONI, non si ferma. In Basilicata si è disputato il Campionato Interregionale di Kickboxing nella Palestra di Montereale a Potenza che ha visto plurivincitore in due specialità di combattimento il giovane e talentuoso barese, Giuseppe Rogandelli, classe 1998, già campione italiano di Muaythai, oggi classificatosi al primo posto in Light Contact -74kg e in Kick Light -69gk in un evento che ha fatto incontrare un centinaio di sportivi agonisti provenienti da tutte le regioni italiane sfidando le restrizioni della pandemia e dimostrando che con le giuste misure anticontagio si può fare! Rogandelli, in gara come seniores, era assistito a bordo del tatami dal tecnico Yoanka Patterson Diaz e supportato in diretta streaming, unico modo per assistere come pubblico alla competizione, da numerosi amici e sportivi. "Mi è piaciuto tantissimo gareggiare nella Light Contact..." ha detto Rogandelli subito dopo essere sceso dal tatami comunicando telefonicamente le proprie emozioni al maestro Ottavio Panunzio che l'ha iniziato sin da bambino alle discipline di combattimento presso l'Accademia dello Sport Kendro di Triggiano (Ba), grazie alla fiducia e all'intuizione per lo sport del presidente Pasquale de Ruvo. E una giornata come quella di oggi che ripaga con il successo i sacrifici si ripeterà domenica 21 marzo 2021 con il Campionato Interregionale Coppa Puglia: l'appuntamento con i partecipanti sul ring e sul tatami è presso il Kendro Sport Village di Triggiano (Ba) e con i pubblico in diretta streaming perché, nel rispetto delle regole, si può fare!

Gallery