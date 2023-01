Partita decisa da un goal inesistente: l'arbitro ammette l'errore, si rigiocherà la sfida tra Noicattaro e Castellana

Sarà rigiocata la partita di calcio tra Noicattaro e Castellana, valida per il campionato di Prima Categoria Puglia, disputatasi l'8 gennaio scorso e terminata con la vittoria per 1 a 0 degli ospiti con un goal inesistente ma convalidato al termine di un'azione avvenuta al 17esimo minuto.

La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo che ha esaminato il referto dell'arbitro Andrea Romano della sezione di Lecce. Il direttore di gara ha ammesso l'errore di valutazione su una palla che è poi terminata fuori dopo aver colpito l'esterno della rete. Il giovane arbitro si sarebbe accorto dell'errore dopo aver ripreso il gioco a seguito della convalida della rete, nonostante le vibranti proteste dei giocatori del Noicattaro.

Per i castellanesi, inoltre, è scattata una multa da 300 euro per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Nei prossimi giorni si saprà la data in cui sarà rigiocata la partita.