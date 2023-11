Open internazionale di Karate a Eboli, medaglia d'oro per la Motris di Bitonto: sul podio Michele Castellano

La medaglia più bella però arriva nel kumitè maschile con Michele Castellano della ASD MOTRIS di Bitonto che conquista l’oro nella categoria Juniores 76 kg dando un contributo fondamentale alla sua società per raggiungere il 27° posto su 250. Oltre 1400 iscritti provenienti da 250 squadre da tutte le regioni, isole comprese, per l’Open di Campania svoltosi lo scorso fine settimana presso il Pala Sele di Eboli. Un’intensa due giorni di karate, importante per i punti ranking in palio finalizzati al prossimo campionato europeo.

Nella prima giornata, dedicata principalmente ai kàta, abbiamo assistito alla performance della A. S.D. SHINGITAI KARATE DO BASILE di Taranto che ha portato a medaglie due atleti nell’U14: Giuseppe Gallone, argento, e Luca D’Auria, bronzo.

Nella categoria Juniores la A.S.D. METROPOLITAN KARATE BRINDISI piazza al terzo posto Francesco Sergi. Nel kumitè la prima medaglia è l’argento di Federica Stella della ASD PRO TEAM nella categoria U14 -52kg.

Nei Seniores categoria +84 kg emerge il 3° posto di Giorgio Romanini della KYOHAN SIMMI di Bari. L’atleta si ripeterà nella categoria U21, sempre +84kg, conquistando un altro bronzo. L’ultima medaglia, anche questa d’oro, arriva per la ASD FUDOSHIN Bari con Achille Giuliani categoria U14 -50kg.