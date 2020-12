Paganese-Bari 0-1, le pagelle dei Galletti: Montalto specialista dei piazzati, D'Ursi stenta

Il Bari è tornato con 3 punti dalla trasferta contro la Paganese ottenendo il suo sesto successo stagionale lontano dal San Nicola. Una vittoria importante per diversi motivi, tra cui la continuità (è la terza consecutiva), il morale e soprattutto per mantenere il passo della Ternana.

A molti di coloro che hanno assistito alla partita non è piaciuto il gioco espresso dai biancorossi ma con grande onestà va detto su un campo nelle condizioni in cui era il manto erboso del Torre di Pagani è davvero difficile esprimersi al meglio, in particolare per una squadra con un tasso tecnico come quello del Bari. Note particolarmente positive le prestazion di Montalto e Maita, mentre D'Ursi continua a fare una grande fatica.

I migliori Today

Montalto 7: Quarta rete in 9 presenze a mezzo servizio, la seconda su calcio di punizione, due dati che dimostrano come il Bari abbia trovato una bocca da fuoco alternativa ad Antenucci.

Maita 7: Continua ad essere per distacco il calciatore che più di tutti prende per mano la squadra. Sempre nel vivo dell'azione, ci prova con percussioni e conclusioni dalla distanza e si procura il fallo da cui Montalto pesca il gol partita.

Di Cesare 6,5: La Paganese prova a far male soprattutto con dei traversoni insidiosi ma il capitano arriva puntuale sulla maggior parte di essi senza far rischiare nulla ai suoi.

De Risio 6,5: Si dimostra ancora una volta molto importante nell'economia del gioco biancorosso con le sue caratteristiche da lottatore della mediana.

I peggiori Today

D'Ursi 5,5: Continua ad essere l'unica nota stonata nel Bari. L'infortunio di Citro gli dà la possibilità di giocare quasi tutta la partita ma anche in questa occasione entra male in campo, sbagliando spesso alcune scelte abbastanza semplici che fanno arrabbiare Auteri.

Paganese-Bari 0-1: pagelle e tabellino

PAGANESE (3-5-2): Campani 6; Schiavino 6, Cigagna 6 (63' Cesaretti 5,5, 79' Isufaj sv), Mattia 5,5; Onescu 5,5, Carotenuto 6, Bonavolontà 5,5 (79' Bramati 5), Scarpa 6, Squillace 5,5; Diop 6, Mendicino 5,5 (63' Guadagni 5,5). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Costagliola, Curci. All. Erra 5,5.

BARI (3-4-3): Frattali 6: Celiento 6, Sabbione 6, Di Cesare 6,5; Ciofani 6, Maita 7, Semenzato 6 (73' Lollo 6); Citro sv (26' D'Ursi 5,5, 73' Bianco), Antenucci, Montalto (61'). A disp.: Marfella, Perrotta, Bianco, Hamlili, Simeri, Marras, D’Orazio, Corsinelli, Andreoni. All. Auteri 6.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Dicosta – Perrelli

IV: Vigile

Marcatori: 33' Montalto (B)

Note - ammoniti Onescu, Diop, Bonavolontà, Schiavino (P), De Risio, D'Ursi (B). Recupero: 3' pt - 6' st.