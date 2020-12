Paganese-Bari, le probabili formazioni: Citro titolare nel tridente offensivo

Il Bari scenderà in campo oggi pomerggio alle 15:00 sul campo della Paganese nell'anticipo della 14ª giornata di Serie C del Girone C.

Al Marcello Torre di Pagani, i Galletti cercheranno la loro sesta vittoria stagionale in trasferta, un risultato imprescindibile per continuare l'inseguimento alla capolista Ternana, al momento distante 7 punti (seppur con una partita in più), che domani sarà impegnata in casa contro il Bisceglie. Auteri e i suoi dovranno provare a sfruttare al meglio le difficoltà in casa degli azzurrostellati, che in sei partite hanno ottenuto zero vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

Come arriva la Paganese

Per la partita contro i galletti Erra dovrà fare a meno degli indisponibili Criscuolo, Sirignano, Sbampato e Benedetti, e dello squalificato Gaeta. L'allenatore campano dovrebbe disporre i suoi con il consueto 3-5-2: il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Schiavino, Cigagna e Mattia. A centrocampo, Bonavolontà agirà da regista, affiancato da Onescu e Scarpa, mentre Carotenuto e Squillace dovrebbero essere i due cursori esterni. In attacco si va verso la conferma per la coppia Diop-Mendicino.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per mister Auteri che recupera anche Marras, uscito acciaccato dopo una ventina di minuti nella partita contro il Catanzaro. Unico assente sarà Minelli, che dovrà star fuori un mese. Davanti a Frattali dovrebbe agire il solito terzetto composto da Celiento, Sabbione e capitan Di Cesare. Pochi dubbi anche sul centrocampo: Ciofani a destra e D'Orazio a sinistra, in mezzo Maita e De Risio. Qualche dubbio in attacco: viste le condizioni non perfette di Marras, potrebbe esserci una chance dall'inizio per Citro (che sfoggerà il nuovo look biondo platino) insieme ad Antenucci e uno tra Montalto e D'Ursi.

Paganese-Bari, le probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Schiavino, Cigagna, Mattia; Onescu, Carotenuto, Bonavolontà, Scarpa, Squillace; Diop, Mendicino. All. Erra

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, D'Orazio; Citro, Montalto, Antenucci. All. Auteri

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Dicosta - Perrelli

IV: Vigile