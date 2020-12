Palermo-Bari, le pagelle dei Galletti: D'Ursi croce e delizia, sicurezza Di Cesare

Ancora un'occasione persa per il Bari che si è visto sfuggire la vittoria di mano a pochi giri d'orologio dal 90' sul campo del Palermo nell'ultima partita del 2020. Se avessero vinto, i Galletti si sarebbero portati a -4 dalla Ternana che in questo 17° turno riposava, invece lo svantaggio dagli umbri si è ridotto di un solo punto.

Gli uomini di Auteri hanno giocato una buona partita ma hanno avuto il grande torto di non chiudere la partita, una circostanza che si è rivelata fatale visto il pareggio subito negli ultimi istanti del matche e dal quale il Bari dovrà assolutamente cercare di imparare se non intende lasciare più per strada punti preziosi.

I migliori Today

Marras 6,5: Probabilmente uno dei calciatori biancorossi più in forma di tutti. Propizia il gol di D'Ursi con un tiro respinto dalla difesa palermitana e in più occasioni prova a creare scompiglio. Il migliore nel tridente schierato da Auteri.

Di Cesare 6,5: Tiene a bada Saraniti con una prova autoritaria da vero leader difensivo. Non è un caso che il gol avversario arrivi soltanto su una palla ferma dalla lunga distanza.

De Risio 6,5: Torna in mezzo al campo dopo la squalifica e mostra subito la sua utilità agendo da frangiflutti accanto a Maita. Si vede meno del solito negli ultimi 40 metri ma il suo contributo è prezioso.

I peggiori Today

D'Ursi 5,5: Segna il gol che apre le marcature e fa anche un buon lavoro senza palla ma nella ripresa ha l'enorme torto di sprecare due buone occasioni che pesano tantissimo sul risultato finale, specie quella del contropiede sprecato in cui ha calciato al posto di servire i compagni.

Antenucci 5,5: Si vede poco dalle parti dell'area avversaria sebbene faccia comunque un lavoro utile per i compagni di squadra. Nel finale protagonista di un battibecco con Odjer, col centrocampista rosanero che lo avrebbe accusato di insulti razzisti, versione non confermata dal 7 biancorosso.

Frattali 5,5: Si oppone bene a più di un tiro di Rauti poi però nella ripresa si mostra incerto già in occasione del gol annullato al Palermo e infine deve soccombere alla bomba su calcio piazzato di Lucca.

D'Orazio 5,5: Dalla sua fascia di competenza ci si aspetterebbe una spinta maggiore. Spesso sembra mancare di cattiveria, anche nelle conclusioni.

Palermo-Bari 1-1: il tabellino

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Accardi 6, Marconi 6 (26' Lancini 6, 72' Valente), Somma 6, Crivello 6; Odjer 6,5, Luperini, Palazzi 6 (63' Floriano 5,5); Kanoute 6 (63' Silipo 6), Saraniti 5,5, Rauti 6,5 (72' Lucca 7). A disp.: Fallani, Doda, Martin, Santana, Peretti, Broh, Marong. All. Boscaglia 6.

BARI (3-4-3): Frattali 5,5; Celiento 6 (54' Semenzato 6), Sabbione 6,5, Di Cesare 6,5; Ciofani 6, Maita 6, De Risio 6,5 (90'+2 Bianco sv), D'Orazio 5,5, Marras 6,5 (90'+2 Candellone sv), Antenucci 5,5 (90'+2 Simeri sv), D’Ursi 5,5 (75' Lollo 6). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Andreoni. All. Auteri 5.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Ceccon-Cataldo

IV: Angelucci

Marcatori: 45' D'Ursi (B), 87' Lucca (P)

Note - ammoniti Antenucci (B), Saraniti, Odjer, Crivello (P)