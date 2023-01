La palla finisce fuori, ma per l'arbitro è gol: caos e proteste durante Noicattaro-Castellana

Il tiro dell'attaccante finisce fuori, ma per l'arbitro la palla è entrata in rete e convalida il gol, tra l'esultanza di una squadra (che non riconosce l'errore) e le immediate proteste dell'altra. L'episodio è accaduto nel pomeriggio, durante la gara di Prima Categoria Noicattaro-Castellana. Momenti di caos dopo l'errore del giovane arbitro, con le proteste dei calciatori del Noicattaro in campo e quelle dei tifosi sugli spalti. Le immagini dell'accaduto, postate dalla stessa Asd Noicattaro sulla sua pagina, sono subito diventate virali sui social.

In una nota pubblicata sulla propria pagina Fb, l'Asd Castellana ha successivamente chiesto scusa per l'episodio: "Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro. Indubbiamente la decisione dell'arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall'agonismo in quel momento non ammettendo l'errore. Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi! Scusate".