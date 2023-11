Pallamano, vittoria in casa della Novaenergy Noci: battuta 26 a 17 la 'Puleo Il Giovinetto Petrosino'

Vince in casa la Novaenergy Tmi ZeroGlu Pallamano Noci contro 'Puleo Il Giovinetto Petrosino. Il match valevole per la terza giornata di andata del campionato di Serie A Bronze, girone C, vede dominare in assoluto i leoni biancoverdi di Mister Domenico Iaia. Il tabellone segna al termine dei minuti regolamentari il punteggio di 26 a 17 a favore dei padroni di casa, mettendo in cassaforte 2 punti preziosi, lasciandosi ampiamente alla spalle la sconfitta registrata nella scorsa giornata di campionato in casa dell’Handball Club Pescara.

Capitan Laera e compagni approcciano positivamente alla partita sin dai minuti iniziali, mostrando subito un’eccellente intesa difensiva, guidata in campo da due terzi in difesa Piepoli e Labate, che mette in difficoltà i siciliani nella realizzazione al tiro, accompagnata da un’ ottima organizzazione d’attacco sia in 4ª fase e sia in 1ª e 2ª fase, guidata dalle azioni dal trio d’attacco Bucco, Fasano, Laterza e dal pivot Laera. Si registra, nel primo tempo, tra le fila biancoverdi, anche l’ottima prestazione tra i pali di Ignazzi, che contribuisce all’ascesa del gap di gol tra le compagini.

Entrambe le formazioni adottano un sistema di gioco duro e maschio, favorito dalla fisicità dei giocatori, tanto da portare ad un cartellino rosso a sfavore de 'il Giovinetto' a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, dettato da un duro fallo del danese Marcus Bach ai danni di Mario Fasano lanciato in contropiede verso la porta avversaria.

Al termine dei primi 30 minuti di gioco, il tabellone segna +6 per i padroni di casa, con un punteggio di 14 a 8.

La seconda frazione di gioco vede avvicendarsi tra i pali Mastroscianni, a causa di un lieve infortunio di Ignazzi al volto. Anch’egli registra un’ottima prestazione che favorisce il pronostico già registrato nella prima metà del match. I 30 minuti finali sono tutti in discesa per i ragazzi di Mister Iaia, che adotta un turnover dalla panchina, permettendo così di far rifiatare a turno i giocatori. Ottimo approccio da parte di tutti gli atleti chiamati in causa, contribuendo ognuno all’obiettivo finale della vittoria.

A 5 minuti dal termine la Novaenergy TMI Zeroglu Pallamano Noci si porta sul +10, permettendo così l’esordio in serie A Bronze del centrale, classe 2006, Davide Lobianco e dell’ala Vito Intini.

Al triplice fischio finale della coppia arbitrale, il tabellone segna il punteggio di 26 a 17 a favore dei leoni biancoverdi.

Il prossimo match è fissato per domenica 26 Novembre, in casa della Polisportiva Gaeta.