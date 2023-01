La Waterpolo Bari alla caccia della vetta nella trasferta con il fanalino di coda Fiorillo Academy

La Waterpolo Bari torna in vasca domani sabato 28 gennaio (ore 15) per la 6° giornata del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto maschile. E lo fa in trasferta, nelle piscine del Foro Italico di Roma, contro la Fiorillo Academy, fanalino di coda con zero punti in classsifica. Un impegno che può regalare altri tre punti ai ragazzi allenati da Paolo Baiardini, ancora imbattuti, per consolidare il secondo posto e, magari, provare ad agganciare la vetta, visto l'impegno difficile della capolista Nuoto 2000 Napoli, a punteggio pieno e con due punti di vantaggio sui biancorossi, contro la terza della classe, la Basilicata Nuoto. Un impegno comunque da non sottovalutare quello nella capitale, che deve vedere Capitan Gigi Foglio e compagni riscattare la non brillante prestazione della scorsa settimana, nonostate la vittoria, contro Aquademia. Un compito non del tutto semplice per il 13 biancorosso, confermato dalle parole alla vigilia dell'allenatore.

“In settimana – spiega Baiardini - i ragazzi e tutto lo staff hanno lavorato sugli obiettivi che ci siamo dati dopo la non brillante prestazione di sabato scorso. La settimana è andata quindi bene. Tutti concentrati sull' unico risultato che ci interessa, cioè quello di una crescita costante, sia sul piano tecnico tattico che di approccio e mentale. La partita, sulla carta semplice, nasconde varie insidie. Non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari e portar loro rispetto è un obbligo. Sono una squadra come lo eravamo noi l'anno scorso, quando davamo filo da torcere a tutti. Ci presentiamo a Roma come il tredici che deve fare risultato, come i favoriti, e questo, in realtà, è la prima volta che accade ai ragazzi. Perciò avranno una responsabilità che fino a oggi non avevano avuto il piacere di avere”.

Per quanto riguarda i convocati, dovrebbe essere confermato il tredici sceso in acqua sabato scorso, con la sola eccezione di Andrea Lamacchia, rientrante dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre un mese, al posto dello squalificato De Santis.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

6° GIORNATA

Sabato 28 gennaio ore 15

Fiorillo Academy - Waterpolo Bari

Piscina Foro Italico (Roma)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D., Lamacchia A., Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Cianciaruso 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini