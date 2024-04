Pallanuoto, la Waterpolo Bari batte (7 a 4) Libertas Eur Roma, consolida il primato e conquista i playoff promozione

Vittoria, primato consolidato e playoff conquistati per il secondo anno consecutivo aritmeticamente. La Waterpolo Bari è ormai una certezza. Con la vittoria per 7 a 4 contro Libertas Eur Roma nella sesta giornata di ritorno (15 quelle in totale giocate) del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto, la squadra allenata da Paolo Baiardini ha staccato di quattro punti la seconda in classifica, divenuta Villa York, dopo aver battuto Pescara Nuoto e Pallanuoto a domicilio, e allo stesso tempo il biglietto per gli spareggi promozione in A. Un bottino di 36 punti e un primato che se difeso a dovere può garantite la migliore posizione in vista degli spareggi per l'A2. Non è stata semplicissima la partita contro i capitolini per capitan Gigi Foglio e compagni. L'andamento dello score ha visto infatti i biancorossi inseguire per le prime tre frazioni, uno svantaggio divenuto anche di due reti all'inizio del terzo tempo (2 a 4), poi colmato con il cambio di marcia e le reti di Davide Lamacchia e Moretti. Il parziale è divenuto nell'ultimo quarto di 5 a 0, grazie anche le reti di De Santis e la doppietta di Sifanno, utile a far sì che la Waterpolo facesse proprio l'incontro. Due le reti di giornata anche per De Santis, alle quali si sommano quelle realizzate, una a testa, Da Foglio, Moretti e Lamacchia. Soddisfatto per il carattere della propria squadra a fine incontro Baiardini.

“Partita non iniziata nel migliore dei modi – ha spiegato a fine incontro -, pecchiamo in questo e ci lavoreremo con tutto lo staff. Giornata però assolutamente positiva che ci vede matematicamente ai playoff con tre giornate di anticipo e quindi li abbiamo raggiunti per due anni di seguito con una rosa giovanissima, oggi avevamo in acqua quattro 2008 per una media età di 19 anni . Ci godiamo il primo risultato di questa stagione con la testa già rivolta alla prossima giornata. Abbiamo mostrato delle qualità tattiche e caratteriali importanti. Prendiamo questo di buono e l'obiettivo sarà riuscire a farlo da subito”.

Un obiettivo che la squadra dovrà mettere in acqua al meglio delle proprie possibilità già sabato per la sfida di vertice a Pescara in programma alle 12.45, che potrà dire tanto sul destino della stagione regolare.