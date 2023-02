Pallanuoto, la Waterpolo Bari torna in acqua per la sfida contro Roma Eur

Dopo la prima sconfitta stagionale, patita nella trasferta contro il San Mauro sabato scorso (5 a 7), la Waterpolo Bari torna oggi pomeriggio alle 16.30 in vasca per provare a conservare il primo posto in condominio con Nuoto 2000 Napoli.Il team di pallanuoto, allenato da Paolo Baiardini, sfiderà la squadra Libertas Roma Eur nel match valevole per l'ottva giornata del campionato nazionale di Serie B (girone 3).

L'incontro si giocherà nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove le calottine biancorosse disputano le partite interne a causa dell'indisponibilità dello Stadio del Nuoto. La partita si annuncia difficile per la caratura dell'avversario, che con i suoi 11 punti in classifica punta ad agganciare il gruppo delle prime. Pesano, inoltre, le difficoltà dovute agli strascichi della prima sconfitta rimediata settimana scorsa. Da verificare le condizioni fisiche di capitan Gigi Foglio e compagni, alle prese con defezioni dovute a una serie di attacchi influenzali che hanno condizionato la preparazione alla sfida.

"La settimana non è andata al meglio. Abbiamo avuto alcuni influenzati compreso me, ma con lo staff e i ragazzi restanti si è fatto il meglio -spiega mister Baiardini - C aspetta una partita impegnativa. Il tredici di Roma Eur è composto da giovani, veloce, organizzato e quindi molto ben preparato. Hanno sempre messo in difficoltà ogni avversario. A noi però spetta il compito di maturare gli errori di inesperienza e di non crollare davanti alle responsabilità che la classifica ci affida, volendo fare un percorso al massimo del nostro potenziale senza pensare a dove ci porterà". La presenza di Bellino è in dubbio, a disposizione dell'allenatore ci sono Di Modugno, Foglio, Simone, Lamacchia D., Lamacchia A., Battista, Moretti, Cafagno, Sifanno, Cianciaruso, Armenise e Scolletta.