Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per la Waterpolo Bari ma i biancorossi rimangono in vetta  

La Waterpolo Bari conosce la prima sconfitta stagionale (5 a 7) nella trasferta col San Mauro, compagine napoletana, ma conserva la prima posizione in classifica a 16 punti in condominio con Nuoto 2000 Napoli, anch'essa sconfitta in casa dal Villa York, nel girone 3 del campionato di serie B maschile di pallanuoto. La settima giornata ha fatto registrare una serie di capovolgimenti dei pronostici, compresa la sconfitta di Basilicata Nuoto, che hanno di fatto lasciate invariata la distanza con la seconda, che però è ora proprio Villa York (già battuta a domicilio dai reds), nella quarta giornata.

Gara difficile, equilibrata, giocata alla pari dalle due squadre quella della piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere dove anche la Waterpolo gioca le sue gare interne per l'indisponibilità dello Stadio del Nuoto. I ragazzi allenati da Paolo Baiardini erano partiti bene, chiudendo i primi due tempi in vantaggio se pur di misura (2 a 1), raggiungendo il più due all'inizio della seconda frazione. Al cambio di campo, però, capitan Gigi Foglio e compagni hanno subito la reazione veemente degli avversari, in gradi di realizzare tre segnature nell'arco di quattro minuti e ribaltare il risultato portandosi sul 4 a 2. Una rete di Cafagno nel finale ha accorciato le distanze, dando così il via alla battaglia dell'ultimo quarto, che però ha visto i padroni di casa prevalere, nonostante il botta e risposta iniziale, portandosi a metà frazione sul più tre (7 a 4). La rete di Antonello Padolecchia a 21 secondi dalla sirena finale ha reso meno amaro il pomeriggio dei biancorossi.

“Occasione persa per la classifica – ha spiegato a fine gara Baiardini - in base ai risultati degli altri incontri, ma occasione per maturare e riflettere per accelerare il percorso di crescita che ci sta vedendo bruciare fin troppe tappe. La partita lascia l'amaro in bocca ma il risultato è giusto e dobbiamo fare solo i complimenti agli avversari ben allenati e convinti di fare una bella prestazione. Noi lasciamo in acqua il peso di dover competere per essere primi che acquisiremo con il tempo. Siamo una squadra giovane caduta sulla pressione. Lavoreremo su questo. Nulla è perduto, il campionato è ancora lungo, la classifica ci dice che siamo ancora là. Ci butteremo nel lavoro con la consapevolezza di chi sa quali sono i suoi limiti”. Un'altra tappa per la crescita della squadra sarà quella che l'attende sabato prossimo, sempre nella vasca casertana, per il turno casalingo contro Libertas Roma Eur Pallanuoto, squadra temibile che aspira con i suoi 11 punti conquistati finora a risalire la classifica.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

7° GIORNATA

Sabato 4 febbraio ore 15

San Mauro - Waterpolo Bari 7-5 (0-1, 1-2, 3-1, 3-2)

Piscina comunale Santa Maria Capua Vetere (Caserta)



Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. (1), De Santis, Battista 6, Bellino 7, Moretti 8 (1), Cafagno 9 (1), Sifanno 10 (1), Padolecchia 11 (1), Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini