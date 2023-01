Pallanuoto, la Waterpolo Bari torna in acqua e sfida la capolista

La Waterpolo Bari, dopo la pausa natalizia, torna in acqua per la ripresa della stagione nella serie B nazionale (girone 3) di pallanuoto maschile, con la quarta giornata. Ed è subito sfida alla capolista Villa York, a punteggio assieme alla Nuoto 2000 Napoli, per i ragazzi allenati da Paolo Baiardini, che arrivano alla sfida con la capolista imbattuti (domani sabato 14 gennaio incontro ore 17.30). Le calottine biancorosse viaggiano infatti a quota 7 punti, frutto delle due vittorie casalinghe con Club Acquatio Pescara e Basilicata Nuoto (quest'ultima nella giornata che ha anticipato la pausa) e il pareggio del Foro Italico con la CC Lazio. Capitan Gigi Foglio e compagni arrivano all'appuntamento carichi e convinti di poter dire la loro al cospetto del più quotato avversario. Una sfida che dirà molto sulle ambizioni d'alta classifica dei Reds, convinti di poter comunque mettere in difficoltà qualsiasi compagine. Anche le più esperte. Durante la pausa la squadra si è allenata duramente e si è confrontata in una sorta di stage ospiti del Pescara Pallanuoto, formazione di A2. Una due giorni intensa servita a limare schemi, tenere alta la concentrazione e trovare nuove soluzioni.

“Domani affronteremo una squadra che si trova appena davanti a noi – sottolinea l'allenatore -. Solo questo ci è bastato per darci le motivazioni per allenarci bene in settimana. Sono rientrati tutti ad allenarsi anche se ancora qualcuno non è pronto. Fortunatamente però abbiamo messo alle spalle infortuni e mali stagionali. La fortuna è, come già detto, di avere un gruppo solido volenteroso e stimolante. Durante questo mese di assenza del campionato abbiamo lavorato su condizione e qualità, per provare a farci trovare pronti per questa partita, non determinante, ma sicuramente importante, che ci misurerà sul piano delle ambizioni”. Tra le assenze, quella di lungo corso di Andrea Lamacchia, infortunatosi ala mano. Per il resto il tredici è quello che finora ha affrontato al meglio i primi impegni ufficiali.



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

4° GIORNATA

Sabato 14 gennaio ore 17.30

Villa York -Waterpolo Bari

Piscine di Monterotondo (Roma)