Pallanuoto, la Waterpolo Bari vince a Roma contro la Fiorillo Academy e si conferma al primo posto

La Waterpolo Bari torna col bottino pieno dei tre punti dalle piscine del Foro Italico, grazie alla vittoria per 10 a 5 contro Fiorillo Academy e aggancia il primo posto in classifica in condominio con Nuoto 200 Napoli, fermata sul pareggio dalla Basilicata Nuoto. I ragazzi di Baiardini, ancora imbattuti, si portano così a quota 16 punti dopo le prime sei giornata del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto maschile. Il risultato nella capitale era pronosticato, contro il fanalino di coda ancora a zero punti, ma non del tutto scontato. Bravi capitan Gigi Foglio a non perdere il controllo dell'incontro, un po' meno nel ritmo, nel nuoto e nell'incisività delle proprie azioni, un po' come è avvenuto, nonostante la vittoria, contro Aquademia nel turno precedente. Lo testimoniano i parziali delle prime due frazioni, che hanno visto le calottine biancorosse avanti per 7 a 0 al cambio campo, col ritorno nella ripresa degli avversari.

Una prestazione che non ha soddisfatto appieno l'allenatore che chiede ai suoi ragazzi più incisività, più concentrazione, passi avanti nel processo di crescita, al di là del risultato. “Tornare dal Foro italico con i tre punti – spiega a fine incontro Baiardini - che ci portano, grazie al pareggio del Nuoto 2000, primi a pari punti, è sicuramente importante. Devo però sottolineare che anche oggi abbiamo fornito una prestazione sotto tono. Senza ripartenze brucianti e con movimenti offensivi poco incisivi. La strada in discesa trovata fin'ora, assieme alla poca esperienza acquisita, non sempre ci incentiva ad alzare l'asticella dei nostri limiti. È necessario ricordare da dove siamo partiti per affrontare le prossime partite con la fame di arrivare.

in vasca”. Anche perché sabato prossimo, i reds sono attesi da una sfida ben più impegnativa contro San Mauro, altra compagine campana attrezzata per affrontare al meglio il campionato, non a caso terza con dieci punti all'attivo.



Fiorillo Academy - Waterpolo Bari 5- 10 (0-3/0-4/3-6/2-2)

Piscina Foro Italico (Roma)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D., Lamacchia A., Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Cianciaruso 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini