Show al Palaflorio di Bari, l'Italia supera al quinto set l'Olanda: è in semifinale agli Europei di Volley

L'Italia del Volley batte l'Olanda nei Quarti di Finale dell'Europeo 2023 in un Palaflorio di Bari strapieno e ottiene il passaggio alle Final Four di Roma. Una gara ricchissima di emozioni e sul filo dell'equilibrio tra gli Azzurri e gli Orange. E sono stati proprio gli ospiti ad aggiudicarsi il primo set con un punteggio di 25 a 19. La reazione dell'Italia, però, non si è fatta attendere: il secondo parziale è dei ragazzi allennati da Fefè De Giorgi per 25 a 17. Il buon momento azzurro prosegue anche con la conquista del terzo set per 25 a 16 ma gli olandesi non mollano e si aggiudicano di misura (25-23) il quarto.

Il tie-break è un incrocio di emozioni con gli Azzurri che prima riprendono gli olandesi in fuga dopo il via e poi chiudono 15 a 12 con grande carattere nel tripudio dei 5mila del Palaflorio, capace di sostenere con grande passione l'Italvolley nei due incontri dell'Eurovolley 2023 disputati a Bari (sabato il successo sulla Macedonia del Nord per 3 a 0). La Nazionale raggiunge per la fase finale Francia, Polonia e Slovenia: giovedì al PalaEur di Roma la semifinale contro i transalpini.