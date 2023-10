Al San Nicola arriva la Nazionale per Italia - Malta, Spalletti: "Bari ha risposto in maniera eccezionale, dobbiamo ripagare questo calore"

Le parole dell'allenatore degli azzurri e del portiere Gigi Donnarumma, che porterà la fascia di capitano nella sfida in programma domani sera. Presente anche il presidente della Figc Gravina, che ha ricevuto una maglia con la scritta 'We are in Puglia'