Bari-Modena al San Nicola, le info sui biglietti: attiva la formula 'omaggio under 16', "titolo di ingresso obbligatorio dai 5 anni in su"

In vista della prossima partita dei biancorossi, in programma al San Nicola sabato 21 ottobre contro il Modena, la SSC Bari ha pubblicato sul proprio sito le informazioni utili per ottenere il biglietto 'omaggio under 16'.

Nella comunicazione, la società biancorossa, ricorda, "su richiesta della Questura", che "in occasione delle partite dei biancorossi per la stagione 23'-24, il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su". Per accedere al San Nicola, dunque, i bambini dai cinque anni dovranno sempre essere muniti di biglietto (anche qualora si tratti di tagliando omaggio) che andrà appositamente ritirato. Di seguito le informazioni fornite dalla Ssc Bari sul proprio sito in vista della partita Bari-Modena.

La formula 'Omaggio under 16'

Per richiedere il biglietto Omaggio Under 16 è necessario presentare un documento di identità del minore e il titolo d'ingresso a pagamento del genitore, o dell'adulto che lo accompagna. I biglietti omaggio under 16 sono previsti solo ed esclusivamente nel settore Tribuna Est e sino ad esaurimento disponibilità, pertanto saranno associabili ai soli titoli d'ingresso a pagamento (a prezzo standard o ridotti) del settore tribuna est, inferiore o superiore. Si precisa infine che i biglietti Omaggio under 16 saranno rilasciati nella misura di 1 biglietto omaggio per 1 titolo a pagamento del genitore/adulto accompagnatore. I biglietti Omaggio Under 16 li si potranno ottenere ESCLUSIVAMENTE presso la biglietteria dello stadio San Nicola.

Biglietterie SSC Bari

Al momento, nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria alla porta 1, è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 16 giugno 2023 e per le quali si è selezionato il ritiro sul luogo dell'evento. Per qualsiasi informazione è possibile contattarci a biglietteria@sscalciobari.it o al num. 080 4044570. Di seguito giorni e orari di apertura dal 13 al 21 ottobre 2023:

Porta 1 - stadio San Nicola

(vendita biglietti, emissione omaggi Under16 ove previsti, consegna tessere FAN CARD, presentazione denunce furto/smarrimento)

• da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre: 10.30-16.30

• domenica e festivi: CHIUSO

• sabato 21 ottobre (GIORNO GARA): CHIUSO