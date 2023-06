"Riprendiamola", il coro dei tifosi in aeroporto al rientro dei biancorossi. Entusiasmo alle stelle per la sfida al San Nicola

Dal centro città all'aeroporto: un'ondata incontenibile di entusiasmo è esplosa ieri in città dopo il fischio finale di Cagliari-Bari, finale di andata dei play-off di serie B. Un match ricco di emozioni e di grande gioco da parte dei biancorossi, che si è concluso con un pareggio all'ultimo respiro, grazie al rigore segnato al 93' da Antenucci.

E mentre il San Nicola, dove circa 2500 spettatori hanno seguito il match davanti ai maxischermi, è esploso in un boato al goal, dopo la partita gruppi di tifosi si sono ritrovati in strada nel Murattiano, per manifestare un entusiasmo ormai alle stelle in vista della sfida di ritorno, in programma domenica prossima al San Nicola, davanti a quasi 60mila spettatori.

E a far sentire alla squadra tutto il calore e il supporto di una città intera che sogna la promozione in serie A ci hanno pensato i tanti tifosi che hanno atteso il rientro dei biancorossi da Cagliari in aeroporto. All'arrivo, come si vede in un video pubblicato sui social dalla Ssc Bari, i giocatori sono stati accolti dal coro che ormai ovunque, anche in spiaggia a Pane e Pomodoro, accompagna questi giorni di grande attesa: "RiprendiamolA".