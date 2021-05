Playoff Serie C: per il Bari esordio al secondo turno nel derby casalingo contro il Foggia

Sono iniziati oggi 9 maggio con le partite del girone che precedono la fase nazionale i playoff di Serie C, lo step successivo della stagione regolare che serve a determinare l'ultima squadra promossa in Serie B tra le qualificate dei tre gironi (già promosse Como, Perugia e Ternana).

Il Bari, che entrerà in gioco il 12 maggio giocando al San Nicola, fino ad oggi pomeriggio ancora non conosceva quale fosse il suo avversario ma ora lo sa: si tratta del Foggia che ha sconfitto il Catania in trasferta 1-3 e che era la squadra piazzata peggio tra Palermo (vincente contro il Teramo) e Juve Stabia (pari con la Casertana ma avanza in virtù della miglior classifica).

Per i Galletti allenati da mister Gaetano Auteri, sarà dunque derby all'esordio nella post-season. Una partita da dentro o fuori in cui il Bari avrà a disposizione due risultati su tre, la vittoria e il pareggio in virtù di una miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. Ai biancorossi restano tre giorni per preparare al meglio il proprio esordio e proiettarsi verso questa fase decisiva della stagione, ultimo treno per la cadetteria.