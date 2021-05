Playoff Serie C: il derby Bari-Foggia slitta al 19 maggio

Lo ha stabilito il Consiglio direttivo della Lega Pro a seguito di una riunione straordinaria per consentire il recupero di Triestina-Virtusvecomp Verona e consentire così il completamento del calendario del primo turno preliminare

Come da anticipazioni, il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato per lo spostamento delle gare del secondo turno preliminare dei playoff, incluso il derby Bari-Foggia, originariamente in programma il 12 maggio.

La partita da dentro o fuori con i Satanelli è stata spostata di una settimana, al 19 maggio. Il motivo? Consentire il recupero di Triestina-Virtusvecomp Verona, sfida del primo turno rimandata per un focolaio covid tra i veneti.

Calendario aggiornato Playoff Serie C 2020-2021

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 8 / DOMENICA 9 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDI' 19 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI' 26 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI' 02 GIUGNO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDI' 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno MERCOLEDI' 16 GIUGNO 2021

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021