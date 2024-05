Il ponte Adriatico si illumina di rosso: a Bari la torciata degli ultras per San Nicola

I fumogeni rossi illuminano il ponte Adriatico in tutta la sua lunghezza: è la torciata con cui, nella serata dell'8 maggio, il tifo organizzato biancorosso ha omaggiato la città in occasione della festa di San Nicola. Ad accompagnarla, uno striscione:'Bari è dei baresi'.

Un'iniziativa che arriva in un momento difficile per il Bari, con la sfida in programma domani sera al San Nicola contro il Brescia, che deciderà le sorti della squadra: play-out per giocarsi la salvezza o retrocessione diretta in C.