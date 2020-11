Potenza-Bari 1-4, le pagelle dei Galletti: Marras strepitoso, De Risio autoritario

Convincente vittoria del Bari sul campo del Potenza nel turno infrasettimanale di Serie C, valevole per la decima giornata di campionato. Grazie a una grande prestazione corale, che ha esaltato singoli come Manuel Marras, autore di una doppietta e di un assist, i biancorossi hanno ottenuto tre punti di fondamentale importanza per arrivare al meglio alla partitissima di domenica al San Nicola contro la capolista Ternana.

I migliori Today

Marras 8: Gli mancava il gol in campionato, ha risposto segnando una doppietta di pregevolissima e fornendo un assist per Simeri. Senza Antenucci si è caricato sulle spalle il peso della squadra, dimostrando di poter essere anche lui un trascinatore.

De Risio 7: Schierato titolare dopo settimane ai box per problemi fisici, l'ex Catanzaro abbina dinamismo e capacità di gestione del pallone, mostrando di una grande intesa con Maita

Simeri 7: In campo soltanto per uno spezzone di partita nel finale, ma tanto gli è bastato per iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori interrompendo così un digiuno che durava dalla partita dei play-off contro la Carrarese. È tornato e di questo Auteri e i tifosi biancorossi non possono che essere contenti.

Candellone 6,5: Spesso viene tacciato di essere poco lucido davanti alla porta ma il suo lavoro per la squadra contro il Potenza è stato encomiabile. La rete è sfuggita di un soffio in più di una circostanza ma l'impatto è stato più che positivo, contando anche l'assist per il 3-0 di Ciofani.

Ciofani 6,5: Primo gol in campionato e finalmente una partita in cui si è visto con più costanza nell'accompagnamento dell'azione offensiva.

I peggiori Today

Semenzato 5,5: Macchia una buona prestazione causando il fallo da rigore su Cianci che poteva riaprire la partita a risultato ormai acquisito.

Potenza-Bari 1-4: il tabellino

POTENZA (3-5-2): Marchegiani 5,5; Di Somma 5,5, Coccia 6, Conson 6; Viteritti 5,5 (51' Di Livio 5,5), Sandri 5 (51' Spedalieri), Ricci 6 (82' Fontana sv), Coppola 6, Panico 6; Volpe 5 (51' Compagnon 6), Cianci 6,5 (82' Baclet sv). A disp.: Santopadre, Brescia, Romei, Iuliano, Lauro, Iacullo, Baclet, Fontana, Lorusso. All. Volini (Capuano squalificato) 5.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6,5, Sabbione 6, Perrotta 6,5; Ciofani 6,5 (74' Corsinelli sv), Maita 6,5 (82' Bianco 6), De Risio 7 (74' Lollo sv), Semenzato 5,5; Marras 8 (82' Citro), Candellone 6,5, D’Ursi 6 (67' Simeri 7). A disp.: Marfella, Di Cesare, Hamlili, D’Orazio, Citro, Montalto. All. Cassia 6,5 (Auteri indisponibile).

Arbitro: Marini di Trieste

Assistenti: Del Santo Spataru - Lenza

IV: Vigile

Marcatori: 43', 49' Marras (B), 54' Ciofani (B) 61' rig. Cianci (P),

Note - ammoniti Sandri, Cianci, Di Livio (P), Maita, Semenzato (B)