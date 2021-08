Potenza-Bari in tv in chiaro: dove vedere la gara d'esordio in campionato dei galletti

Il Bari giocherà in posticipo lunedì 30 agosto al Viviani contro il Potenza. La gara verrà trasmessa in chiaro e sarà visibile senza alcun abbonamento, il resto delle gare verranno trasmesse da Eleven Sports

Buone notizie per i tifosi biancorossi che non possiedono alcun abbonamento alle pay-tv o a servizi di streaming: Potenza-Bari, la prima partita di campionato dei galletti in programma lunedì 30 agosto alle 21:00, sarà visibile in chiaro in televisione. Il match verrà trasmesso in diretta su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre.

Serie C: tutte le gare su Eleven Sports

Il resto delle gare dei galletti sarà trasmesso da Eleven Sports che da questa stagione avrà una nuova piattaforma ufficiale. Eleven Sports cambia infatti dominio e passa a elevensports.com, introducendo alcune importanti novità come quella di poter fruire dei contenuti on demand in tempo reale come gli highlights durante i live e le formazioni.

Inoltre per i dispositivi mobili come smartphone e tablet è disponibile una nuova app scaricabile dagli store IOS e Android (ELEVEN SPORTS GLOBAL) per fornire un'esperienza di visione altamente performante e sempre più innovativa. Anche l’offerta commerciale Eleven si conferma in linea con la passata stagione con un’offerta mensile di €7.99 e una stagionale a €69.99 che permettono l’accesso alla visione di tutti i match di tutto il campionato di Serie C.