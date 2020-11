Potenza-Bari, le probabili formazioni: con i lucani chance per De Risio dal primo minuto

La Serie C torna in campo di mercoledì per disputare il decimo turno di campionato, sebbene il clima in cui si sta svolgendo il torneo appaia sempre più surreale: in questa giornata, solo nel Girone C, non si giocheranno due partite per focolai covid (Casertana-Vibonese e Catania-Bisceglie) e le squadre continuano a fare la conta dei tesserati positivi.

Questo problema nelle ultime settimane ha interessato da vicino anche il Bari, che stasera sarà in trasferta a Potenza e molto probabilmente dovrà fare a meno del suo allenatore Gaetano Auteri, risultato positivo al tampone effettuato ieri. Il club biancorosso aveva fatto i conti con un paio di positività nel gruppo squadra già alla vigilia della partita con la Juve Stabia, regolarmente disputata, e aveva avuto casi anche nella Primavera.

Detto di queste situazioni extra-campo, è bene anche parlare della partita contro il Potenza, un match fondamentale per il Bari in ottica classifica: i biancorossi sono momentaneamente secondi a quota 17 alle spalle della Ternana e con gli stessi punti del Teramo. Vincere è fondamentale per rimanere attaccati alla testa della classifica ed evitare fughe, specialmente in vista dello scontro diretto in programma domenica 15 novembre al San Nicola.

Come arriva il Potenza

Mister Capuano, che non sarà in panchina per squalifica (al suo posto ci sarà il vice Volini), dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà marchegian, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Conson, Boldor e Coccia. A centrocampo Panico e Viteritti saranno gli esterni, con Sandri, Ricci e Coppola ad agire nel mezzo. In attacco con il barese Pietro Cianci, capocannoniere del Girone C, dovrebbe esserci Volpe.

Come arriva il Bari

Con l'incognita Auteri (in attesa di ricevere gli esiti del secondo tampone) i biancorossi si presentano in Basilicata senza gli indisponibili Minelli e Andreoni. Non è da escludere che contro i lucani possa essere praticata qualche rotazione in vista del big match di domenica con la Ternana. In difesa potrebbe rivedersi Sabbione con Celiento e Di Cesare. Sulle fasce, a destra, potrebbe esserci Corsinelli al posto di Ciofani, mentre a sinistra toccherà ancora a D'Orazio. Nel mezzo con Maita potrebbe tornare titolare De Risio al posto di Bianco, sebbene l'ex Catanzaro non abbia i 90' nelle gambe. In attacco potrebbe toccare a Marras e D'Ursi, con Montalto centravanti che potrebbe far rifiatare Antenucci in vista della gara con la Ternana di domenica.

Potenza-Bari, le probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Marchegiani, Conson, Boldor, Coccia; Panico-Sandri, Ricci, Coppola, Viteritti; Cianci, Volpe. All. Volini (Capuano squalificato)

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Perrotta; Corsinelli, Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Montalto, D'Ursi. All.: Cassia (Auteri indisponibile)

Arbitro: Marini di Trieste