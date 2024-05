Premio internazionale di Touchtennis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

ASD Dalù’ e Associazione Italiana touchtennis con il patrocinio del comune di Gioia del Colle, presentano la terza edizione del prestigioso Torneo Internazionale di touchtennis. L'evento prenderà il via, presso il Centro sportivo Dalù, sabato 18 maggio alle 14:00 con il torneo di doppio. Domenica 19 maggio alle 9:30 proseguirà con il torneo di singolare. In palio un montepremi di euro 500. La competizione è aperta a tutti, sia agli appassionati più esperti che ai nuovi talenti desiderosi di mettersi alla prova. Per il terzo anno consecutivo, in un giorno di festa dedicato allo sport, il Centro Sportivo Dalu' si conferma il cuore pulsante di questo innovativo movimento sportivo, offrendo un palcoscenico unico nel sud Italia.