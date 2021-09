Prima sconfitta per l'Atletico Acquaviva: il Polimnia si impone per 1-0

Nella prima giornata del campionato di Promozione, girone A, l'Atletico Acquaviva trova una sconfitta nel debutto in casa allo stadio Giammaria, contro il Polimnia Calcio. Finisce 1-0 per gli ospiti, grazie al sigillo di Laneve al 45' del secondo tempo. Esordisce senza raccogliere punti il tecnico Michele Delle Foglie, subentrato ad Andrea Ettorre nei giorni scorsi. La gara è stata equilibrata e combattuta, ma ai padroni di casa è mancato lo spunto per portare in saccoccia un buon risultato. Con cinismo invece il Polimnia si aggiudica un'importante vittoria esterna.