Atletico Acquaviva, sconfitta a domicilio contro il Lucera: decide Mantegazza

Arriva uno stop per l'Atletico Acquaviva nella quinta giornata del campionato di Promozione, girone A: allo stadio Giammaria infatti passa il Lucera di misura, al termine di una gara caratterizzata da un vero e proprio botta e risposta dove però i padroni di casa hanno saputo tener meglio il campo dei loro avversari. Al 35' però è Mantegazza a risolvere una mischia regalando così il vantaggio ai suoi. L'Atletico Acquaviva nella ripresa è protagonista di un arrembaggio che però non porta i frutti sperati: finisce 1-0, col secondo ko complessivo in questo scorcio di stagione, dopo quello della prima giornata incassato contro il Poliminia Calcio. Gli uomini allenati da Michele Delle Foglie restano a quota 7 punti in classifica.